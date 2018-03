[Novetat] CUINAR PER A LA COLLA

Dimecres, 28 de març de 2018 08:50 h

En un moment en què es mitifica la cuina com una alquímia experimental només a l'abast dels grans xefs –tractats poc menys que com a semidéus–, tornen a adquirir valor els orígens del menjar tribal, quan els banquets de les festes majors o els tiberis col·lectius d'aplecs i celebracions familiars es basaven en una cuina bàsica i saborosa feta amb productes de la terra, tal com ha sigut la cuina mediterrània des que, enllà del temps, nodria i honorava els herois grecs.Cuinar per a la colla pretén ser una eina útil per a aquelles persones no professionals que els agrada cuinar i encaren el repte de fer-ho per a grups una mica nombrosos, des de les vuit fins a les quatre-centes persones.A partir de la seva experiència personal, els autors ens proposen un recull de receptes i menús pràctics i adequats, amb les recomanacions i trucs necessaris per tal que ni el nombre de comensals ni l'envergadura dels estris impedeixi a ningú preparar un bon àpat amb la colla i gaudir-ne.