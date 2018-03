La llibreria El Cucut celebra el seu Berenar Literari

Dijous, 29 de març de 2018 08:10 h

Com una tradició ja instaurada prèvia a la tempesta de Sant Jordi, la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), celebra, aquesta tarda de dijous sant, la sisena edició del seu Berenar Literari El propòsit de la llibreria de ser el punt de trobada natural entre els autors i els lectors, s’ha consolidat plenament. El Berenar ha crescut amb l’assistència de diferents professionals del sector: escriptors, editors, dibuixants, traductors, representants...Durant tota la tarda els lectors poden conversar tranquil·lament amb els autors de les seves obres, fer-los signar llibres i tastar els productes gastronòmics oferts pels col·laboradors habituals.Aquest any el Berenar Literari està dedicat a la Montserrat Abelló, tot habilitant un espai on es llegiran ininterrompudament les seves poesies. Amb aquesta activitat la llibreria El Cucut s’adhereix a l’homenatge que la Institució de les Lletres Catalanes ha organitzat en record a la poeta, vinculada també a Torroella de Montgrí.Entre els escriptors que han confirmat l’assistència hi trobem Joan-Lluís Lluís, Vicenç Pagès Jordà, Joan Manuel Soldevilla, Roser Amills, Mercè Cuartiella, Mar Bosch, Rafel Algarra, Josep Pastells, Ricard Ustrell, Jaume Torrent, Roser Rosés i fins a una seixantena d’autors i autores.