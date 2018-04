Mor Paco Camarasa, el llibreter referent de la novel·la negra i policíaca

Dilluns, 2 d'abril de 2018 17:05 h

ACN)- El llibreter Paco Camarasa ha mort aquest dilluns 2 d'abril del 2018 a l'edat de 67 anys, després d'una trajectòria dedicada a la divulgació de la novel·la negra i policíaca. Des de la seva creació l'any 2005, va ser comissari del festival BCNegra, càrrec que va ocupar fins al febrer de l'any passat, i també va ser guardonat amb la Medalla d'Or al Mèrit Cultural que atorga l'Ajuntament de Barcelona. També va obrir i dirigir la llibreria Negra i Criminal, al carrer de la Sal del barri de la Barceloneta, un punt de referència pels seguidors d'aquest gènere.



Nascut a València el 1950, es va endinsar en el gènere negre a partir dels anys 60 quan va començar a estudiar a la universitat. Aquests anys també va militar al PCE, i va arribar a ser detingut i reclòs pel règim franquista. La seva militància es va traslladar a la literatura a partir del 1975, quan va començar a ajudar el seu germà que treballava en una llibreria. L’any 1988 es va instal·lar a Barcelona, on va conèixer la il·lustradora i escriptora Montse Clavé, amb qui el 2002 es va aventurar en el projecte de la llibreria Negra i Criminal. Durant tretze anys van obrir les portes d'aquest local emblemàtic, que van acollir figures com Donna Leon, Andrea Camilleri o Jo Nesbo, fins que va abaixar la persiana el 2015.



Com a autor, Camarasa va escriure Sangre en los estantes, un recull d'autors de novel·la negra i policíaca. En el seu comiat com a comissari de BCNegra, va reconèixer un cert desgast, i va passar el relleu a gent nova per aportar "una relació diferent amb aquesta indústria".