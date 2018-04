El poeta Hilari de Cara i Casaleiz guanya els Jocs Florals de Barcelona

(ACN)- El poeta Hilari de Cara i Casaleiz (Melilla, 1945) ha guanyat els Jocs Florals de Barcelona 2018 amb el poemari Quaderns del port, en una edició en què s’han presentat un total de 103 poemaris. El premi se li lliurarà el proper 10 de maig en un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament, en el marc del Festival Barcelona Poesia. Hilari de Cara i Casaleiz, ha residit a Catalunya (Barcelona, Badalona), Andorra, Illes Balears, i a Mallorca permanentment des del 1979. També va residir durant sis anys a Nova York com a professor (1995-2001) i traductor a Nacions Unides. És Llicenciat en Història Moderna i Contemporània (UB, 1973), Catedràtic de Llengua i Literatura a l’IES Mossèn Alcover de Manacor des de l’any 1979 i Doctor en Filologia Catalana (UIB, 1989). En el gènere de la poesia, entre d’altres, ha publicat les obres Cave Papam, Premi de Poesia Miquel Bauçà; Carrer d’Artà, Premi Pare Colom de Poesia 2010; Nunc, Premi Bernat Vidal i Tomàs. Santanyí; Via Bàltica, IV Premi Carles Salvador UPV; Postals de cendres, Premi de la crítica Serra d’Or 2008, i Absalom, Premi Josep Maria Llompart (Cavall Verd) de l’AELC 2007, i Premi de la ILC i Barcelona FC a un dels Onze Millors Llibres i autors del 2007. Pel que fa a narrativa, entre l’obra d’Hilari de Cara destaca Cada família, un porc, Premi Pare Colom de narrativa 2011 i Un llac en flames, Premi QWERTY de la crítica 2009.

