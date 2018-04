El 36è Saló del Còmic, amb Jack Kirby i Superlópez

Divendres, 13 d'abril de 2018 08:55 h

El certamen manté els 50.000 metres quadrats de l’any passat a la Fira a Montjuïc i estrena el nou espai Còmic Kids. Es podrà visitar fins diumenge dia 15.



(ACN)- La 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona ha obert aquest dijous les seves portes al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc amb Jack Kirby i Superlópez, com a principals protagonistes. El certamen, que manté els 50.000 metres quadrats de l’any passat, aposta per l’edició més familiar amb el nou espai Còmic Kids, amb gairebé 3.000 metres quadrats de superfície per a nens d’entre 5 i 12 anys amb tallers, xerrades i una biblioteca del còmic. La barcelonina ECC Ediciones, editora de DC, destaca, en declaracions a l'ACN, que aquest any se celebra el 25è aniversari del ja històric segell Vértigo, mentre que des de Panini Comics, editora de Marvel, creuen que la imminent estrena de la pel·lícula Vengadores: Infinity War farà que hi hagi més gent que vagi al Saló.



Exposicions



Les exposicions tornen a ser el plat fort de l'esdeveniment que, aquest any, guanyen metres quadrats. En aquest sentit, es mantenen les exposicions dels quatre guanyadors dels premis de l’any passat (Josep Maria Martín Saurí, Jaime Martín, Javi Rey i Paranoidland), alhora que aposta per la revisió d’alguns dels seus autors o protagonistes clàssics. Així, el Saló exposarà una retrospectiva de l’obra de Jack Kirby sota el títol The King of Comics. En aquest sentit, repassa la trajectòria professional de l'autor amb textos i reproduccions i, alhora, oferirà als visitants una selecció dels seus originals.



Les revistes del boom del còmic (per a adults) recordarà el fenomen que va marcar un abans i un després del còmic espanyol, amb publicacions com El Víbora, Bésame Mucho, Comix Internacional, Creepy, Cimoc o Cairo, entre molts d’altres. Superlópez de Jan serà el tercer protagonista de les exposicions, amb motiu dels 45 anys de la seva creació.



ECC i Panini Comics



Gustavo Martínez, editor d'ECC Ediciones, ha explicat que enguany tenen com acte principal el 25è aniversari del segell Vertigo Comics, que està lligat a DC, i per això han portat autors d'aquesta línia editorial "que va ser una revolució en el còmic americà al seu moment". També ha destacat que "Batman i Superman sempre estan presents" al Saló del Còmic i ha recordat que a finals d'aquest any l'Home de Ferro compleix 80 anys i la sèrie Action Comics arribarà al número 1000.



Martínez ha fet referència que el Saló del Còmic dedica una exposició a Jack Kirby i ha recordat que des de la seva editorial aquest any han recuperat la seva obra més emblemàtica, El cuarto mundo. Així mateix, ha ressaltat que una de les principals novetats de cara aquest Saló per part d'ECC Ediciones és el volum DK3 de Frank Miller sobre el Cavaller Fosc.



Per la seva part, el director editorial de Panini Comics, que edita els còmics de Marvel, Alejandro Martínez, ha destacat que aquest mateix mes s'estrena Vengadores: Infinity War i hi ha "una connexió que pel públic és molt evident entre una gran estrena i els còmics i això farà que més gent vingui al Saló". Martínez ha dit que còmics que d'altra forma no tindrien tanta sortida, ara sí les tenen gràcies a les pel·lícules.



Aposta pels autors



El saló també aposta en aquesta edició pels autors i convida, entre d’altres, David Lloyd, creador gràfic de V de Vendetta, Jamie Delano, guionista d'Hellblazer i Animal Man, Dave McKean, portadista de la sèrie The Sandman i la guionista Shea Fontana, una de les responsables del fenomen DC Super Hero Girls, Dann Thomas i Roy Thomas i el dibuixant Stan Sakai, creador del còmic Usagi Yojimbo.