Màgia i misteri de Fred Vargas

Quan surt la reclusaFred VargasTraducció d’Anna Torcal i Salvador CompanyAra LlibresBarcelona, 2018392 pàgines21,95 €La intuïció. Aquesta seria la clau que guia el camí del comissari Adamsberg. Sí, hi ha fets objectius; sí, les proves apunten en una direcció; sí, el cas està resolt..; però... nl els casos d’Adamsberg sempre hi ha un però, una intuïció que mena cap a un altre camí, que posa el detectiu i el seu equip (o millor, el detectiu contra l’opinió del seu equip) en una ruta imprevisible i d’imprevisibles conseqüències. Deu ser cosa dels seus orígens a un poble del Pirineu. El lector, coneixedor dels girs de les novel·les de Fred Vargas, n’està acostumat, tot i que tampoc no sap com acabarà la cosa. El lector avança en la comprensió del cas al mateix temps que avança la investigació, i això (i una escriptura brillant, clar) fa que els llibres de Vargas siguin esperats i devorats pels seus milions de seguidors arreu del món. La reina del polar, “l’estrella ferotge”, com titulava fa uns mesos Le magazine Littéraire. Vet-ho aquí.I si Temps de gel, l’anterior entrega de la saga Adamsberg , ja va ser considerada una de les millors obres de Fred Vargas, ara aquesta Quan surt la reclusa es converteix, sens dubte, en el seu millor relat fins a dia d’avui.Un petit animaló sembla ser el protagonista assassí de l’obra. La reclusa és una aranya assassina, amb un potent verí, que sembla ser que ja ha matat a tres persones. Cas solucionat, tota la comissaria satisfeta.Però quan pel mig de la investigació, ni que sigui de passada, hi ha el comissari Adamsberg, les coses no són senzilles, ni evidents, ni fàcils, ni molt menys. Reclusa era també el nom que es donava a les dones que es tancaven del món en unes cel·les minúscules a l’Edat Mitjana. I per això el comissari decideix seguir investigant i entrellaçant assassinats que remunten les seves arrels a dècades enllà, i encara, a segles enllà.Amb habilitat Fred Vargas entrellaça tres investigacions, amb un munt de personatges secundaris i alguns dels habituals companys del comissari que prenen la màxima rellevància i desenvolupen la seva personalitat amb força. I com sempre, tot plegat, farà que la comissaria, el grup heterogeni de policies que comanda Adamsberg, estigui al punt de la ruptura professional i personal. I és que en aquest novel·la els personatges que envolten el comissari prenen una nova dimensió més poderosa i captivadora. Al mateix temps que la vida a la comissaria pren una rellevància especial, amb les seves regles, les complicitats entre policies, els sobreentesos i malentesos i les peculiaritats de cadascú, que fan que tots i cadascun dels policies que acompanyen Adamsberg sigui singular.Quan surt la reclusa és un relat meravellós intrigant, intens, passional i misteriós, en un còctel sorprenent d’investigació policial i recerca històrica. Fred Vargas en estat pur.