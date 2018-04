[Agenda] Presentació del llibre 'Venjaré la teva mort' de Carme Riera

Dilluns, 16 d’abril a les 19 hores a Casa del Llibre de Barcelona (Rambla Catalunya, 37) Amb una intriga de ritme ascendent, Carme Riera ens ofereix una novel·la negra amb un punt d’humor en la qual el «qui» és més important que el «com». Martiritzada pel sentiment de culpa, l’exdetectiu Elena Martínez rememora un cas antic en el qual, obsedida per la pena i amb ànim venjatiu, va contribuir a condemnar dues persones innocents.

