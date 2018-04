El diari ‘Frankfurter Allgemeine’ recomana a la justícia alemanya que ha de decidir sobre el cas Puigdemont que llegeixi abans el llibre ‘Operació Urnes’

Dimarts, 17 d'abril de 2018 18:00 h

El diari més influent en l’àmbit de la política a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine, publica un article, signat per Hans-Christian Rössler , sobre el tema del finançament del referèndum de l’1 d’octubre. A l’article, titulat “Conspiradora i creativa”, es diu que en el llibre Operació Urnes, dels periodistes Laia Vicens i Xavi Tedó , publicat per Columna Edicions, s’explica que qui va pagar les urnes va ser el cervell de tot l’operatiu, de pseudònim Lluís, que va finançar de la seva butxaca els 100.000€ que va costar fer arribar les urnes a Catalunya i que no va ser el govern qui ho va pagar.El diari recomana a la justícia alemanya, que ha de decidir si extradeix o no Carles Puigdemont per un presumpte delicte de malversació, que llegeixi Operació Urnes per saber d’on van sortir els diners de l’1O.Des de la publicació el passat mes de desembre, Operació Urnes porta més de 38.000 exemplars impresos, en 9 edicions, i 17 setmanes al capdamunt dels més venuts. Ja se n'han venut els drets per al francès, i hi ha converses per a altres idiomes. AQUI podeu llegir l'entrevista que Directe.cat va fer als autors del llibre