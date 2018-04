10 LLIBRES PER SANT JORDI

Divendres, 20 d'abril de 2018 20:20 h

Us presentem les nostres propostes per a aquest Sant Jordi. Són llibres que ens han agradat i que hem ressenyat o ressenyarem els propers dies a les pàgines de Llibres del Directe.cat.. Bel Zaballa (Sembra Edicions). En l’Any Pedrolo, una mirada a la personalitat i l’obra d’un dels autors més polièdrics de la nostra literatura: detectiu privat, traductor, corrector, articulista, editor i, per damunt de tot, escriptor que va conrear tots els gèneres. També Pedrolo va ser un lluitador incasable per les llibertats, insubornable en els seus plantejament: “Per l’únic que val la pena lluitar és per les utopies”. Trobem a faltar Pedrolo.Francesc Trabal (Quaderns Crema). Tornem a Trabal amb aquesta nova edició de les seves novel·les. Nascut a Sabadell i exiliat a Xile, Trabal va ser un intel·lectual inquiet, que va escriure algunes de les millor novel·les de la literatura catalana moderna, tot retratant la societat burgesa de l’època i els seus racons més amagats, amb ironia i una narrativa intensa. Modernitat, avantguarda, absurditat, ironia punyent... Imprescindible.. Joan Manuel Soldevilla (Columna Edicions). La relació entre dues personalitats discretes com Jaume Ministral i el metge i polític comunista txec Frantisek Kriegel, serveis no només per a mostrar la Catalunya i l’Europa de la Guerra Civil i els anys posteriors, sinó, i sobretot, per a descobrir la personalitat del gironí Jaume Ministral, mestre, escriptor en tots els gèneres, guionista radiofònic... Tot plegat al ritme d’una trama amb tocs detectivescos que ens porta a Girona, Xangai, Barcelona, Praga o l’Havana.. Albert Manent i Jaume Medina (Edicions Cal·lígraf). Riba és un dels noms referencials de la cultura catalana. Algunes de les seves traduccions estan considerades les millor ens qualsevol llengua, com els Poemes de Kavafis o l’Odissea d’Homer. Va ser un intel·lectual compromès, director de la Fundació Bernat Metge i mestre per a algunes generacions. La seva obra poètica no massa abundant és, però, intensa i extraordinària. Albert Manent en va traçar un perfil biogràfic acurat i precís en la seva essència i l’estudiós Jaume Medina ens presenta una antologia de la poesia de Carles Riba comentada i contextualitzada.Llegui l'avançament editorial AQUÍ . Fred Vargas (Ara Llibres). L’autora francesa és una referencia indiscutible del gènere negre, i el comissari Adamsberg forma ja part de les biblioteques dels seguidors noirs més exigents. Com sempre, en aquesta nova obra, Vargas combina la investigació policial més clàssica amb tocs d’elements propers a l’arqueologia i la recerca història. Tot plegat guiat per la intuïció irracional d’Adamsberg, que el posa al capdamunt dels comissaris que se situen fora de comú.Podeu llegir la ressenya d’aquest llibre AQUI . Éric Vuillard (Edicions 62). El darrer Premi Goncourt ens porta als inicis de la Segona Guerra Mundial, en una narració ràpida i intensa. A partir de fets aparentment circumstancials i anecdòtics el puzle del nazisme i la barbàrie va prenent forma en tota la seva dramàtica dimensió. Una narració brillant per a una mirada diferent a la història.Podeu llegir la ressenya d’aquest llibre AQUI . Salvador Oliva (Quaderns Crema). Brillant Salvador Oliva en un poemari que és un homenatge al mestre Carner alhora que una radiografia de certa “cultureta” catalana que al llarg dels darrers anys han contribuït amb força a la “decadència cultural que podem observar en aquest país”. Versos irònics, punyets, amb molt d’ofici a les esquenes, que faran reflexionar a partir de la bellesa de la poesia.Podeu llegir la ressenya d’aquest llibre AQUI . Ezra Pund (Adesiara Editorial). Vet aquí un dels textos fonamentals de la literatura del segle XX, en traducció de Francesc Parcerisas. Tot i que el posicionament polític de Pound, proper al feixisme, ha condicionat l’aproximació a la seva obra, els onze poemes d’Els Cantos pisans marquen una cimera creativa revolucionàriai rupturista d’obligada (i atenta) lectura.Jaume Grau (Casa Catedral). Al fil del documental del mateix nom del qual Jaume Grau en va ser guionista, ens presenta ara aquest llibre en què ens dona una visió global, documentada i rigorosa de la guerra bruta que sempre ha estat present en la política espanyola. Amb les arrels en la formació de la policia que va fer la Gestapo nazi, les xarxes paral·leles són consubstancials a Espanya. N’hi ha hagut sempre, i amb governs de tots colors. El llibre relata la connivència i les maneres de treballar de policia, serveis secrets, mitjans de comunicació espanyols i polítics que, en definitiva, són els que els avalen. Tot plegat té la seva màxima visibilitat en la lluita contra Catalunya dels darrers temps. Un document escruixidor.. Dani Torrent (EdicionsCal·lígraf). Una mirada moderna al clàssic de Hans Christian Andersen per un dels il·lustradors catalans amb més projecció internacional. Unes bellíssimes i evocadores il·lustracions per recordar-nos que la literatura no té edat.