La por segons Stefan Zweig

Dimarts, 1 de maig de 2018 19:55 h

PorStefan ZweigTraducció de Joan FontcobertaQuaderns CremaBarcelona, 2018128 pàgines12,00 €Stefan Zweig va escriure una amplia obra en diversos registres, de la narrativa a l’assaig i la biografia. El món d’ahir és una obra fonamental per a entendre els avatars del segle XX, així com tota la seva obra és inseparable de la seva trajectòria vital i la seva angoixa existencial.Zweig va excel·lir també en la narrativa curta. Clarissa, una obra que deixà inacabada a la seva mort l’any 1942 , n’és un bon exemple, com també ho és aquest intens i precís relat que és Por , ambdós títols, d’altra banda, traduïts per Joan Fontcoberta, recentment traspassat I és que en poques pàgines, poc més d’un centenar, Stefan Zweig ens fa partícips dels neguits de la protagonista, la Irene Wagner, que tot i tenir una vida acomodada i, fins i tot privilegiada, té una aventura amorosa amb un pianista. Busca sortir de la rutina de vuit anys de matrimoni i cap preocupació més enllà d’una intensa vida social.Però, tot de cop, una desconeguda, amb qui topa d’una manera aparentment casual, s’aprofita de la seva situació compromesa i la Irene ha de cedir al xantatge. Ho fa un cop i un altre, tot i saber que la cosa no tindrà punt i final; mentre la seva angoixa creix i tot plegat condiciona la seva vida personal i social i el mateix tracte amb les seves filles. Descobreix que la seva relació adúltera tampoc l’omple tant com es pensava i que el seu món realment sí que la satisfà.Cada una de les pàgines d’aquesta novel·la és plena de tensió narrativa i emocional, cada paraula triada amb cura, els ambients recreats amb precisió, per a portar-nos a un final inesperat i sorprenent, tant per a la protagonista com per al lector. Una obra mestra.