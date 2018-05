Joan Miquel Oliver publica la seva segona novel·la

Dijous, 10 de maig de 2018 12:55 h

Alexandra Schneider und ihr Casiotonen arribarà a les llibreries el 16 de maig publicada per L’Altra Editorial



(Redacció). Després de 10 anys de la publicació de la seva primera i última novel·la, El misteri de l'amor, Joan Miquel Oliver, escriptor i music (conegut sobretot per la seva feina amb Antònia Font) torna al terreny de la ficció amb Alexandra Schneider und ihr Casiotonen,una novel·la que narra una invasió alienígena a Palma de Mallorca (i a tot el món) des de la quotidianitat més desmenjada, i on s'hi barregen escenes plenes d'humor, passatges de profunditat socio-política i episodis plens de despropòsits diversos. Tots els personatges són reals, i l'autor afirma amb contundència que la història està basada en fets verídics, fins al detall més petit de cada escena.



L’argument ens explica com els alienígenes han envaït la Terra i tothom ha desaparegut. Només Alexandra Schneider, Albert Pinya i Joan Miquel Oliver han sobreviscut a la catàstrofe.



L'autor mateix narra la seva experiència en una invasió extraterrestre de debò, allunyada dels tòpics cinematogràfics, sense guió i sense sentit,sense herois i sense èpica,amb petites dosis d'aventura i humor. Els personatges d'aquesta història van per feina i no es compliquen gaire l'existència per trobar la solució a un episodi de les seves vides que més aviat els molesta, i s'enfronten desmenjadament a la tasca que els ha caigut al damunt: salvar el món.