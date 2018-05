La Fira Literal, torna aquest cap de setmana, centrada en el Maig del 68

Divendres, 11 de maig de 2018 17:55 h

/ La quarta edició de la fira Literal ho té tot a punt per a l’obertura de portes. La primer cita serà divendres al vespre amb l’espectacle de Leo Bassi “El último bufón”que inaugurarà una fira que tindrà els llibres com a epicentre, amb més de 80 editorials que oferiran els seus catàlegs literaris.La fira vol ser, en paraules dels organitzadors “un espai de trobada i mostra del mercat editorial d’esquerres, que pretén anar més enllà d’una fira de llibres polítics. Una fira on els mitjans de comunicació, els llibres i les editorials crítiques siguin les protagonistes, però que, alhora, no s’exclogui ningú”. La voluntat és “connectar els diferents projectes editorials independents i llibreries de llibre polític amb un públic lector amb inquietuds polítiques i culturals”.L’eix temàtic de l’edició d’aquest any serà el 50èaniversari del maig del 68, “la revolta global que va anar des dels carrers de París a les places de Mèxic i que va trasbalsar el pensament de tota una generació i de les generacions successives”. Per aquest motiu el lema de l’edició de la fira d’aquest any és “Sota les llambordes, el llibres”, recordant el memorable lema parisenc.A banda de la fira editorial s’han previst actes de tot tipus, des d’activitats per als més petits, concerts, conferències (en destaca la d’Elaine Brown, dirigent del Black Pnather Party; i Camila Cienfuegos, negociadora de les FARC) i presentacions.La cita de la Fira Literal és a Barcelona, a l’antic complex fabril Fabra i Coats del barri de Sant Andreu. Podeu consultar tota la programació al web de la fira www.literalbcn.cat