Mor l’escriptor i periodista nord-americà Tom Wolfe

Dimarts, 15 de maig de 2018 18:00 h

L’autor de La foguera de les vanitats ha mort a Nova York als 87 anys.



Redacció/El conegut escriptor i periodista nord-americà Tom Wolfe ha mort aquest dilluns 14 de maig a un hospital de Manhattan a causa d’una infecció no especificada. Wolfe vivia a Nova York des que va entrar a treballar a la plantilla del New York Herald Tribune l’any 1962.



Tom Wolfe va néixer el 1931 a Richmon, Virginia, i es va doctorar a la Universitat de Yale. Va ser un dels estendards de l’anomenat “nou periodisme” (amb altres noms com Truman Capote o Hunter S. Thompson) que als anys 60 del segle XX, que ell mateix definia com el gènere literari més i més indicat per a captar els vertiginosos canvis i estils de vida de la societat actual.



A banda de la seva obra assagística, entre els que trobem en català El periodisme canalla i altres articles (2001), Wolfe va destacar, sobretot, amb la seva primera novel·la, La foguera de les vanitats (1989), on narra les peripècies de Sherman McCoy, un yuppie de Nova York en un relat irònic i despietat de la societat americana del moment.



Precisament la crítica a la societat nord-americana va se sempre l’eix narratiu de les seva novel·les, com Tot un home (1999) on retrata el món de les altes finances i la seva falta de moralitat; o Sóc la Charlotte Simmons(2005), una àcida mirada al món de les universitats l’elit, amb la seva adulació exagerada als esportistes i les aventures sexuals a les habitacions i els conflictes de raça i classe social.