Quaderns Crema recupera les novel·les de Francesc Trabal

Dilluns, 21 de maig de 2018 11:40 h

L’exili va truncar la vida i la creativitat de molts escriptors catalans. Francesc Trabal el va partir, com una bona part dels referents culturals del país, i el seu geni literari es va anar esllanguint fins que, com deia Joan Oliver “morí d’enyorament”l’any 1957 a Santiago de Xile.Trabal, nascut a Sabadell el 1899, va ser un activista de primera magnitud. Revoltat dels seus orígens burgesos, va treballar per a sacsejar la societat cultural dels primers anys del segle XX (amb pensades com uns Anti Jocs Florals o creant un Grup de Senyors que escull un ase de president). Vinculat a diversos àmbits de la cultura, té relació amb destacades figures del moment, d’ací i d’allà, com Jean Cocteau, Carles Riba, Joan Oliver o Pous i Pagès. Durant la dita guerra civil va treballar amb energia en àmbits com les Biblioteques del Front, o la internacionalització de la causa catalana a través del PEN Club, fins que, finalment, ha de prendre el camí de l’exili, primer a França, i més tard a Xile, con hi romandrà fins la seva mort. A Xile seguirà treballant incansable per la continuïtat de la literatura i la cultura catalanes fins els darrers instants.L’editorial barcelonina Quaderns Crema ha anat publicat amb els anys la pràctica totalitat de l’obra de Trabal, dels articles periodístics (De cara a la paret, un deliciós recull d’articles humorístics publicats al Diari de Sabadell entre els anys 1924 i 1929) fins a les seves novel·les, que ara aplega en dos volums que mantenen viva la flama un dels millors novel·listes de la cultura catalana i alhora, també, un dels més “oblidats”.Els dos volums de novel·les apleguen sis de les set novel·les que va escriure Francesc Trabal entre el 1929 i el 1947. L’epicentre de la seva obra és la societat burgesa, que retrata en la seva complexitat humana i intergeneracional, una societat decadent que viu dins la seva pròpia bombolla, que limita qualsevol aspecte que no sigui l’aparença i la façana. A Vals, considerada l’obra mestra de l’escriptor (Gabriel Ferrater va dir que “és l’única novel·la catalana realment ben escrita”) un jove de 20 anys sap viure en societat però no sap controlar els seus sentiments, els seu romanticisme, les seves relacions amb els altres; la recerca del darrer alè de desig d’un home casat amb la seva minyona; un amor fracassat provoca la fugida de L’home que es va perdre en un seguit d’aventures inversemblants.I és que l’humor extravagant i les situacions impossibles i estrambòtiques són marca de la casa en la literatura de Francesc Trabal. I també una hàbil i precisa descripció d’ambients i sentiments, amb una vocació que diríem cinematogràfica. Una obra que permet diverses mirades i que mostren la seva genialitat literària.Sempre inquiet i assajant noves tècniques, la darrera obra de Trabal serà Temperatura, l’any 1947, amb la que tanca el cicle literari i vital, amb el coneixement acumulat dels anys i el desencant de la realitat viscuda, però sempre inquiet.Els dos volums de les Novel·les de Francesc Trabal són d’aquells artefactes literaris que ens permeten gaudir de la millor literatura i retornar-hi sovint, assaborint cada una de les pàgines escrites i de les situacions imaginades. Absolutament imprescindible.