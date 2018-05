Mor Philip Roth, un dels grans referents de la novel·la nord-americana

Dimecres, 23 de maig de 2018 19:40 h

No hi ha cap vot

L’escriptor nord- americà Philip Roth ha mort a Nova York als 85 anys, a causa de problemes cardíacs. Estava considerat un dels escriptors més valorats i influents de la cultura nord-americana i un etern candidat al premi Nobel, que mai va obtenir, tot i que sí d’altres de molt importants el l’àmbit de les lletres com el Man Booker o el National Book Award americà. Són aquests dies tràgics per les lletres, ja que fa pocs dies també va morir l'escriptor i periodista Tom Wolfe Roth havia nascut el 1933 a Newark, a l’estat de Nova Jersey. Es va donar a conèixer amb el volum de novel·les curtes Goodbye Columbus, l’any 1959. Però el seu primer llibre referencial arribaria 10 anys més tard amb El trastorn de Portnoy (Edicions 62, 2009). Considerat uns dels grans autors de l’anomenada escola jueva de Nova York (amb el seu mestre Saul Bellow), Philip Roth ha estat d’ençà present en la vida literària nord-americana.Moltes de les seves històries estan vinculades a fets de la història del país com la cèlebre Complot contra els Estats Units (La Magrana, 2005) o Em vaig casar amb un comunista (La Magrana, 2012), que ens situa en els anys més foscos de la cacera de bruixes de McCarthy; mentre que en d’altres obres ha reflexionat sobre la vellesa i la mort, com a Elegia (La Magrana, 2006); o el desig sexual masculí, com en el cas de Simon Axler, protagonista decadent de La humiliació (La Magrana, 2010). I sempre tenia present la ciutat de Nova York, marc de novel·les com L’espectre se’n va (La Magrana, 2007).