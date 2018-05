Els 11 finalistes del premi Crexells de l'Ateneu Barcelonès retiren les seves obres

Dimarts, 29 de maig de 2018 20:05 h

Ho fan com a protesta per la decisió del jurat dels guardons d'incorporar a la llista de set finalistes, quatre obres més(ACN)- Els 11 finalistes del premi Crexells de l'Ateneu Barcelonès han retirat les seves novel·les com a protesta per la decisió del jurat d'experts del XLVII premi que va acordar incorporar a la llista de set finalistes, quatre obres més. La decisió es va prendre per la "molt baixa" participació en la votació popular, que no ha arribat al 4% dels socis.La controvertida decisió no ha agradat gens als participants que han anat anunciant a través de les xarxes socials que retiraven les seves novel·les. Aquestes són Tina Vallès, autora de La memòria de l'arbre; Raül Garrigasait, autor de Els estranys; Josep Lluís Badal, autor de Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents; Enric Umbert, autor de L’últim passatge de Walter Benjamin ; Marcel Fité, autor d’Escacs d’amor i de mort; Teresa Muñoz, autora de Des del balcó; Sílvia Soler, autora d'Els vells amics; Max Besora, autor d'Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la nova Catalunya; Carme Martí, autora de El camí de les aigües; Alfons Cama, autor de L’olor de la seva pell i Vicenç Pagès, autor de Robinson. "Aquest any no hi pot haver premi", ha destacat Pagès.Per la seva part, l'Ateneu Barcelonès ha defensat la controvertida decisió del jurat d'experts. L'Ateneu ha recalcat que el jurat va valorar que la participació dels socis "havia estat molt insuficient i que això havia exclòs obres molt bones" i que "ampliar els finalistes no contravenia les bases sinó que resolia el problema de la baixa participació".