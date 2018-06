Els periodistes Xavi Tedó i Laia Vicens guanyen el 6è Premi Planes per 'Operació urnes'

Dimarts, 5 de juny de 2018 18:10 h

Els periodistes del diari Ara Xavi Tedó i Laia Vicens s'han emportat el 6è Premi Josep Maria Planes pel treball d'investigació publicat en format llibre Operació urnes , publicat per Columna Edicions, un dels èxits del Sant Jordi i que narra la xarxa ciutadana que va fer possible el referèndum de l'1 d'octubre. El jurat ha destacat tant la profunditat del treball de recerca com la crònica periodística, que inclou una narració àgil, el testimoni de voluntaris i el manteniment de l'anonimat dels protagonistes. En aquesta sisena edició, també s'atorgaran dues mencions especials per a Susanna Barranco i el seu documental Nues (un treball de recerca que dona veu a dones treballadores del sexe que sovint es veuen abocades a una vida precària i de misèria) i per a la periodista Dolors Altarriba per la sèrie de reportatges publicats al diari El 9 Nou sobre la situació laboral precària i irregular dels escorxadors d'Osona. Els premis es lliuraran el proper dijous 7 de juny a les 20 hores a l'Espai Òmnium de Manresa.En una entrevista a Directe.ca t, els autors recordaven com Operació urnes “intenta respondre la pregunta que tothom es feia aquell dia 1 al matí: on eren les urnes? Hem reconstruït la història: qui les compra, on s'amaguen, qui les tenia... Ho hem fet parlant amb una cinquantena de persones que ens han explicat la seva història. Cadascuna és una petita baula d'un engranatge que funcionava perfectament”.El premi Josep Maria Planes és convocat per la Fundació Independència i Progrés i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l'objectiu de reivindicar el periodisme d'investigació i la figura del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936). El jurat enguany ha estat format per personalitats destacades del món de la comunicació com Josep Gifreu, Teresa Carreras, Vicenç Villatoro, Neus Bonet, Jordi Finestres, Enric Badia i Joan Badia, com a secretari.