El periodista Agustí Pons és el nou director de la 'Revista de Catalunya'

Redacció/ El periodista i escriptor Agustí Pons i Mir (Barcelona, 1947) és el nou director de la Revista de Catalunya. Així ho ha aprovat el patronat de la Fundació Revista de Catalunya després de valorar diversos noms que tenia damunt la taula. Un d’aquests noms havia de substituir l’editor Quim Torra, que ja fa uns dies que va dimitir com a director després d’accedir a la presidència de la Generalitat de Catalunya.



Pons és graduat en periodisme per la Escuela Oficial de Periodismo, i durant bona part de la seva carrera laboral ha fet de periodista i escriptor. Ha estat redactor d’El Noticiero Universal i de la revista Destino, i fou membre fundador del diari Avui, on exercí de subdirector de Cultura, Espectacles i Opinió força anys. La seva columna diària a l’Avui, “Figures, paisatges”, li va valer el Premi Ciutat de Barcelona de periodisme el 1991. També ha col·laborat a revistes com La Nació, Serra d’Or, Lletra de canvi, El Temps i Debat Nacionalista, entre d’altres. Durant la primera legislatura dels governs de Jordi Pujol va ser cap de gabinet del conseller Max Cahner al Departament de Cultura.



Com a escriptor ha conreat bàsicament cinc gèneres literaris: la narrativa, la poesia, el biografisme i el memorialisme i l’assaig. Autor d’una vintena de llibres, cal destacar les biografies de Joan Triadú (1994), Pere Calders (1998), Maria Aurèlia Capmany (2000), Nèstor Luján (2004), Raimon Noguera (2011) i Salvador Espriu (2013). També ha editat els llibres de memòries següents: Temps indòcils (2007), Cartes a Clara, una periodista del segle XXI (2010) i Bàrbara (2015). És autor de cinc llibres de poesia i els darrers anys ha publicat dos assajos de tema europeu: 1914-2014. Per entendre l’Europa del segle XX (2014) i Zuric 1917: Lenin, Joyce i Tzara (2017).



Guanyador de diversos premis literaris com el Premi Joan Fuster d’assaig, el Premi Crítica Serra d’Or i el Premi Nacional d’assaig, entre d’altres, el 2015 li fou concedida la Creu de Sant Jordi.



Agustí Pons comptarà amb un consell de redacció format per Jordi Manent (subdirector), Joan G. Codina (gerent) i els vocals Xènia Bussé, Lluís Duran, Frederic Ribas, Joan Safont i Queralt Solé.