L’ex-president nord americà Bill Cliton publica la seva primera novel·la

El president ha desaparegut està escrita a quatre mans per Bill Clinton i l’escriptor James Patterson



Redacció- Bill Clinton va ser un dels presidents dels Estats Units més mediàtics i polèmics. És autor de diverses obres, entre elles una autobiografia, i ara, aprofitant la seva fama i popularitat arreu del món, presenta la seva primera obra de ficció, que ens situa a l’interior de la Casa Blanca.



La història de El president ha desaparegut, ens situa en una presidència dels Estats Units que penja d'un fil. El president, Jonathan Duncan, està a punt de ser destituït i és presa fàcil dels taurons de Washington quan, acorralat per la premsa, qüestionat per l'opinió pública i els seus propis col·laboradors, s’enfronta a l’atac més gran que els Estats Units hagin patit mai. Sense ningú en qui confiar, el president Duncan haurà de desaparèixer per actuar a l'ombra sabent que, en fer-ho, serà considerat sospitós i traïdor. Tres dies d'infart en què l'home més buscat del planeta es veurà immers en un joc d'estratègia política sense precedents per salvar el futur de la seva nació.



Per a aquesta primera obra de ficció Clinton ha requerit l’ajuda de James Patterson un dels grans autors de best-sellers dels Estats Units, que ha conreat en bona part de la seves novel·les la política ficció que voreja la novel·la negra, en sentit ampli del gènere, amb obres com Els ponts de Londres, que l’han portat a ser un assidu de les llistes dels llibres més venuts dels Estats Units.



Evidentment, El president ha desaparegut, que publica en català Columna Edicions, està destinada a convertir-se en un dels llibres més venuts a nivell mundial, i la subhasta dels drets portarà a la seva publicació a trenta països de manera simultània. Per al seu llançament als Estats Units han unit esforços dues editorials d’abast planetari com són Random House i Hachette.



La premsa nord-americana ha destacat la unió de geni narratiu de Patterson i els secrets i funcionament de les xarxes de poder de l’ex-president. I fins i tot, un dels grans noms de la novel·la negra actual com és Michael Connelly (pare del detectiu Harry Bosch), ha dei que “aquesta és una novel·la tan instructiva com entretinguda”.