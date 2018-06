Dimarts, 19 de juny de 2018 16:25 h

Tracta sobre la recerca d'un secret familiar i la reconstrucciódel paper de la científica Rosalind Franklin



(ACN)- L'escriptora i conferenciant Gemma Lienas ha guanyat el 38è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb la novel·la El fil invisible, que tracta sobre la recerca d'un miseriós secret familiar originat durant la Segona Guerra Mundial i la reconstrucció del paper de la científica del segle XX Rosalind Franklin. Una novel·la que, com ha explicat la seva autora, té"una mirada feminista" i ha reconegut que "no podria fer una novel·la amb una mirada masclista, com ho són moltes". Això es pot veure al recuperar a la novel·la dues figures històriques femenines "bastant oblidades" com Rosalind Franklin i la pintora surrealista Remedios Varo. El guardó, que està convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA CX, és el tercer més ben dotat de les lletres catalanes: 35.000 euros. Edicions 62 es farà càrrec de l'edició comercial de l'obra i es preveu que es publiqui al setembre d'aquest 2018, quan la novel·la es presenti en el marc de La Setmana del Llibre en Català.



La protagonista i narradora de la història és la Júlia Coma, té31 anys, guionista de documentals de ciència. Ella, com ha explicat Lienas, començarà un documental sobre la descoberta de la doble hèlix de l'ADN, el 1953, i "el planteja com una història de suspens sobre dos personatges, la Rosalind Franklin i el James Watson". A la vegada portarà a terme una recerca sobre un secret familiar que té el seu origen de la Segona Guerra Mundial a l'Illa de Batz, a la costa bretona, d'on era originària la família de la seva àvia materna, l'àvia Odile. Li arriba per carta una invitació a la festa d'aniversari per celebrar els 100 anys de la seva besàvia, Yvonne Le Goff, a qui ella no coneix.



Lienas ha manifestat que la seva novel·la té una mirada feminista i ha reconegut que "no podria fer una novel·la amb una mirada masclista, com ho són moltes". Això es mostra en la recuperació de dues figures femenines "bastant oblidades". Una és la científica Rosalind Franklin, qui "va tenir un paper en la descoberta de la doble hèlix de l'ADN, tot i que no ha estat prou reconegut per la ciència". L'altra és Remedios Varo, que "és una pintora surrealista excel·lent i que no ha tingut el reconeixement que mereixia". La mirada feminista també hi és present en la seva protagonista que és una dona molt forta com la seva besàvia que està a punt de complir 100 anys. Es toca també el tema de la maternitat amb "una mirada feminista i gens patriarcal". Ha assenyalat que la novel·la és una recerca sobre la identitat perquè la protagonista arriba amb preguntes sobre ella mateixa i sobre moltes coses del seu futur.





No creu que sigui una novel·la negra. "Les novel·les que més m'agraden són les que tenen trames molt basades en la psicologia dels personatges; els conflictes amb un mateix i interpersonals amb els altres són els que fan moure el món". Ha afegit que el fet que hi hagi un secret familiar és "una excusa per veure uns retrats psicològics".





L'autora



Gemma Lienas (Barcelona, 1951) és escriptora, conferenciant i ha estat diputada al Parlament de Catalunya per Catalunya Sí que es Pot. Té més de 80 títols publicats, entre els quals destaquen Vol nocturn, Anoche soñé contigo, El final del joc, Atrapada al mirall i Un tresor amagat.