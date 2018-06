Homenatge a Josep Maria Espinàs

L’Ateneu Barcelonès organitza el dilluns dia 25 un homenatge a l’escriptor i periodista Josep Maria Espinàs , en un acte que presidirà la consellera de cultura Laura Borràs i comptarà també amb la participació dels professors Xavier Pla i Xavier Antich.Espinàs, que acaba de celebrar el seu 91èaniversari, acumula ja més de 90 llibres al sarró. Tot just fa unes setmanes s’ha reeditat la seva novel·la Combat de nit, publicada originàriament el 1959, i amb la que va comparat a Simenon, Saint-Exupéry i Hemingway, i que es va convertir en una de les obres més innovadores en la literatura catalana del moment.Però més enllà de la seva basta obra literària, que aplega narrativa, contes, literatura de viatges i d’altres de contingut més autobiogràfic, Espinàs és també un referent del periodisme a casa nostra, amb la seva col·laboració quotidiana a la premsa escrita. Tanmateix el nom de Josep Maria Espinàs està també vinculat a la cançó i a l’activisme cultural.Un dels seus darrers llibres publicats ha estat La vella capitana , en què l’escriptor reflexiona sobre la vida i la mort, amb la seva habitual brillantor narrativa i fina ironia.

