Eva Baltasar guanya el Premi Llibreter 2018 per 'Permagel', el seu debut en prosa

(ACN)- La poeta i escriptora Eva Baltasar (Barcelona, 1978) ha guanyat el Premi Llibreter de literatura catalana amb el seu debut en la prosa Permagel (Club Editor), una novel·la "amb clara influència poètica" que narra l'evolució d'una lesbiana de tendència suïcida. El certamen també ha premiat Teoria general de l'oblit (Edicions del Periscopi) de José Eduardo Agualusa en la categoria d'Altres literatures, una obra que reconstrueix la història recent d'Angola amb una narració basada en un personatge real que "ensenya el poder paralitzador de la por". Així mateix, Frank. La increïble història d'una dictadura oblidada (Dib Buks) de Ximo Abadía ha estat distingit com a millor àlbum il·lustrat. Abadía il·lustra gràficament la dictadura amb colors plans i figures geomètriques. El Gremi de Llibreters de Catalunya ha entregat també el premi V Memorial Pere Rodeja a la llibretera Montse Porta de la llibreria Jaimes i a la periodista, traductora i filòsofa Valèria Gaillard.

