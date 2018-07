Xavier Aliaga guanya el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians amb la novel·la ‘Les quatre vides de l’oncle Antoine’

Divendres, 6 de juliol de 2018 11:10 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



Redacció/ El Premi de la crítica dels autors valencians, que cada any atorga l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), ha estat atorgat enguany a la novel·la Les quatre vides de l’oncle Antoine, de l’escriptor i periodista Xavier Aliaga. L’obra recrea la recerca que un escriptor fa de la vida del seu oncle, fugit d’Espanya després de la Guerra Civil, en una relat que combina la invstigació periodística i la creació literària.



El jurat n’ha destacat l’”exercici de recuperació de l’oblit que esdevé universal”en els mèrits de l’obra. Per la seva part, Xavier Aliaga ha reconegut que aquest premi “té un sabor especial, perquè és un premi a una obra publicada i perquè el jurat està compost precisament per escriptors”.



Les quatre vides de l’oncle Antoine, publicada per Angle Editorial ja havia estat prèviament reconeguda amb el Premi Pin i Soler l’any passat.