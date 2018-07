L’amistat en temps de guerra

Diumenge, 8 de juliol de 2018 12:30 h

L’amic de PragaJoan Manuel SoldevillaColumna EdicionsBarcelona, 2018304 pàgines19,90 €L’amic de Praga és la primera incursió en la narrativa del professor Joan Manuel Soldevilla, que fins ara havia centrat la seva obra en la divulgació i l’assaig. És un dels autors de referència de l’univers Tintín a casa nostra, tant per la seva obra (Abecedari de Tintín, Som i serem tintinaires), com per la tasca a l’ Associació Catalana de Tintinaires . A banda, ha publicat d’altres volum de divulgació literària com Don Quijote en Barcelona. La Ciudad imaginaria, entre d’altres.Soldevilla ens apropa ara a dos personatges destacats dels segle XX, però que han passat amb certa discreció. Tan el gironí Jaume Ministral com el txec Frantisek Kriegel són dues personalitats de gran riquesa personal i intel·lectual que, tot i que vivien en dos mons oposats, van tenir una intensa relació nascuda durant la guerra civil.Efectivament, L’amic de Praga se centra en aquella amistat que neix al front de l’Ebre durant la dita Guerra Civil espanyola entre el metge txec i voluntari de les Brigades Internacionals Frantisek Kriegel i el jove gironí Jaume Ministral. Serà una relació curta i intensa, Kriegel haurà de marxar amb la resta de brigadistes i Ministral serà un dels perdedors. L’un seguirà el seu camí en la lluita comunista internacional i l’altra ha de refer la seva vida, com a mestre i més tard escriptor i periodista en el franquisme. No serà fins trenta anys després de la seva trobada la casualitat farà que Ministral conegui de la importància de Kriegel en la construcció del comunisme al seu país i iniciïn una relació epistolar irregular, amb destins arreu del món, de Barcelona a Xangai, passant per Girona, Praga, l’Havana o Moscou.El fil conductor de la novel·la són dos joves investigadors que queden seduïts per la personalitat de Jaume Ministral, en certa manera oblidada, i que ens aporta dades del personatge que el situen com un dels autors més prolífics conreant gèneres literaris com el teatre, la novel·la policíaca (amb el pseudònim de Lartsinim) i la ciència-ficció o els guions radiofònics o televisius (com el se la coneguda sèrie del Dr. Caparrós, de Joan Capri). Al fil de la recerca sobre Ministral, apareix la seva relació epistolar amb Kriegel i la parella de detectius literaris s’embarca en la seva pròpia aventura de recerca que els portarà als arxius nacionals de Praga.Jugant amb el salts temporals, resseguim la història de la segona meitat del segle XX a través de Ministral i Kriegel, comunista que es va oposar a la invasió russa del seu país i que en va patir les conseqüències, i tot un seguit de personatges reals com Teresa Pàmies, o la família de Ministral. També la Cuba castrista, la Txecoslovàquia de l’altre costat del teló d’acer, l’evolució del comunisme com a ideologia i com a implantació política... Tot plegat en paral·lel a l’evolució de la vida Catalunya, amb la repressió que va seguir la guerra civil, els anys més foscos del franquisme, la Segona Guerra Mundial i la decepció per l’acceptació de la dictadura per les democràcies occidentals. Tot plegat, amb la lenta reconstrucció de la cultura i societat catalana, de la qual Ministral en va ser partícip en la seva mesura.Cert que L’amic de Praga es planteja com la primera obra de ficció de Joan Manuel Soldevilla, però cert també que és una d’aquelles novel·les que reflecteix una realitat profusament documentada i coneguda per l’autor (que ja havia publicat, l’any 2013, una biografia del gironí). Soldevilla és un autor molt didàctic, tant en els seus assajos com en aquesta obra, i amb una literatura cuidada i treballada ens ofereix una imatge d’un temps no tant llunyà, un bocí d’història recent i una visió de la història construïda a base de petites històries personals i vitals.