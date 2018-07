‘Llibre Negre’ aplega un recull de textos anarquistes d’alliberament nacional

Diumenge, 22 de juliol de 2018 13:55 h

Llibre Negre és una antologia de textos anarquistes d’alliberament nacional escrits des dels i per als Països Catalans (sencers o a trossos) que intenten pouar en la memòria llibertària independentista, d’expressió catalana i altres, àmplia i diversa, en l’anarquisme no estatista, ni espanyolista i francès, ni andorrà ni italià.El volum inclou textos de 1842 a 2018 i la previsió és que tindrà tres volums de prop de 400 pàgines cadascun. És obra de Jordi Martí Font, qui ha fet l’antologia a partir de textos coneguts, alguns no tan coneguts i altres directament inèdits; els ha aplegat i els ha explicat i contextualitzat. Se’n deriva una visió retrospectiva i alhora innovadora sobre un tema vell i tronat: l’anarcoindependentisme, l'independentisme anarquista, el catalanisme llibertari i les pràctiques d’arreu en lluita contra l’Estat i els estats.El primer volum inclou més de 50 textos. Inclou des de lletres de cançons, com Els Segadors, A les Barricades o La Campana fins a textos curiosos de Joan Maragall o Miquel Ventura; articles teòrics de Pere Coromines, Eudald Canibell, Dídac Ruiz, Salvat-Papasseit…; i poemes d’Emili Guanyavents, Cels Gomis o Josep Llunas; així com textos programàtics de publicacions com El Chornaler, La Tramontana,Avenir o Progrés. Cada un dels textos va acompanyat d’un petit estudi sobre el personatge, el moment o el text en qüestió, obra de Martí Font, així com il·lustracions amb imatges relacionades amb el text, ja siguin capçaleres de diaris o fotografies.Llibre negre és una edició conjunta de les editorials Lo Diable Gros , de Tarragona; Caliu Editorial , de València; i Calúmnia, de Mallorca, i es pot trobar al web http://calumnia-edicions.net/ , així com a la llibreria Repartidora de València Contrabandos de Barcelona i altres llibreries especialitzades.