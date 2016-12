[Vídeo] El lapsus de Ramon Pellicer que dóna per feta la independència

Última actualització Dimarts, 20 de desembre de 2016 16:15 h

Fa referència a la capital d'Espanya com si ja fos l'estranger

La Marató de TV3 va tornar a ser un èxit de recaptació i va demostrar una vegada més la solidaritat de la societat catalana i la confiança en la seva televisió. La Marató va donar moltes notícies i titulars però hi va haver un de notori que va passar desapercebut. Ja a les acaballes del show televisiu solidari, una de les últimes entrevistes a una dona que havia patit un ictus la va fer Ramon Pellicer, que va donar per feta la independència de Catalunya amb un lapsus... o no.

Tal com es pot veure al vídeo, Ramon Pellicer va explicar l'entrevistada, víctima d'un ictus, quan va patir la malaltia es va quedar sola i que una de les seves filles "vivia a l'estranger". L'entrevistada, segurament, conscient que Catalunya encara no s'ha independitzat, va matisar que l'afirmació no era del tot correcta, ja que la seva filla vivia a Madrid. Hàbilment, Pellicer, va concretar i reafirmar-se: "bé, la noia estava fora de Barcelona".