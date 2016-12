No et perdis el vídeo viral nadalenc que trenca estereotips de gènere amb joguines

Última actualització Dimarts, 20 de desembre de 2016 17:45 h

L'anunci d'un automòbil trenca esquemes amb els espots i les joguines sexistes

9 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Els estereotips de gènere són presents a qualsevol esfera de la societat, però si són fàcils de detectar en algun, és en tot allò que envolta els infants –com ara la roba o les joguines— i en la publicitat. És per això que l’anunci d’un cotxe que posa de manifest els dos àmbits i trenca esquemes clàssics ja està fent fortuna a internet. S’hi veuen dos passadissos, un amb les clàssiques joguines per a nenes i l’altre amb les tòpiques per a nens. Amb tot, en un moment de l’espot es produeix una ‘revolució’ dins els prestatges. L’eslògan ‘Cambiemos el Juego’ és el cavall de batalla de la campanya publicitària.

Diversos partits polítics se sumen al clam per unes joguines sense sexisme



L’anunci arriba just uns dies abans de Nadal i a les portes de Reis i, des de fa anys, són diverses les iniciatives per aquestes dates per evitar la compra de joguines sexistes. Tant és així que entitats, institucions i formacions polítiques com ara la CUP, Esquerra o els comuns hi han fet esment en campanyes municipals. En aquesta línia, aquest matí la secció local de Barcelona dels republicans ha publicat un altre vídeo promocional on es fa una crida a trencar “els estereotips sexistes quan regalem joguines”.



Notícies relacionades