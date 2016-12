L'Espanya rancia s'uneix per lluitar contra els drets del col·lectiu LGTBI

Última actualització Dimecres, 21 de desembre de 2016 05:00 h

Neix la 'Plataforma por las libertades' plena d'ex del PP

Al sarró de raons per abandonar aquesta Espanya ja comença a vessar. Aquest cop us hem de parlar d'una nova plataforma que s'ha presentat i que ja té més d'un centenar d'associacions de l'àmbit educatiu i social adherides. S'ha presentat aquest dimarts a Madrid la 'Plataforma por las Llibertades' i han proclamat un Manifest que té com a objectiu denunciar la vulneració de llibertats que suposa la "dictadura de la Ideologia de Gènere".

En un acte presidit per l'exdiputada del Partit Popular, Lourdes Méndez, personalitats com l'ex europarlamentari i actual president de la Fundació Valores y Sociedad, Jaime Mayor-Oreja, han denunciat l'amenaça sota la qual es troba la llibertat a l'Estat: "Sota el pretext de perseguir la discriminació per raó d'orientació sexual, o de combatre la LGTBIfobia, diverses comunitats autònomes estan aprovant lleis totalitàries que, lluny de promoure la igualtat i no discriminació, tracten d'imposar una ideologia implacable i anticientífica, atemptant al seu torn contra la llibertat de pares, educadors, periodistes, professionals de la sanitat, i en fi, contra les llibertats de tots els espanyols que estan reconegudes com a drets fonamentals en la Constitució ".

Espanta comprovar com la llista d'associacions que s'hi han adherit és força llarga, fins i tot universitats. Hi trobem des de la Federación Europea One Of Us En Defensa De La Vida y Dignidad Humana, les universitats catòliques de Múrcia i València, la Asociación Ciencia, Vida y Cultura, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, la Asociación Familia y Dignidad humana, la Asociación Femidisidencia, la Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares, la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia o la Asociación Europea de Abogados de Familia.

