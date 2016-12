Última actualització Dimecres, 21 de desembre de 2016 08:35 h

"Si algú pensa que volem eleccions perquè les enquestes ens son favorables és que no ens coneix"

16 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Oriol Junqueras, vicepresident del govern i conseller d'economia, ha visitat avui els estudis de Catalunya Ràdio. Mònica Terribas l'ha entrevistat durant gairebé tota una hora. El republicà ha volgut demostrar a la parodista que avui venia amb la intenció de respondre amb claredat totes les preguntes. I en alguns moments ha estat del tot cert, com quan ha parlat sobre els pressupostos, els seus viatges a Madrid, sobre la intenció d'Esquerra després de les enquestes i la relació amb els comuns respecte al referèndum.

Sobre els pressupostos

Junqueras ha reconegut que "els marges que tenim són limitats però amb voluntat d'arribar al màxim consens possible per tirar endavant els pressupostos". Així doncs, ha tret pit sobre la seva gestió: "aquest any també ens saltarem el dèficit oficial al voltant de l'1% però el ministeri demana el 0,6%". Malgrat això, ha advertit que "tot dèficit no finançat és deute que va contra els proveïdors".

Sobre les factures públiques, el vicepresident ha explicat que "hem rebaixat les factures de pagament en 3.000 milions d'euros i que les entitats públiques ja han cobrat". També ha especificat que "el termini mitjà de pagament està en 28 dies, menys de la meitat que fa uns anys".

Les partides socials

Junqueras ha enviat un missatge a la CUP: "aquests pressupostos ajuden a la gent que més ho necessita. Hi haurà 1170 milions més en partides socials i d'altra banda en fomentar el creixement de l'economia". També ha volgut recordar que "res no és gratuït i el que poses en un lloc ho has de treure d'un altre".

Sobre les relacions amb l'Estat

Junqueras ha dit que no anirà a la reunió amb Montoro on es debatrà sobre el FLA al consell de política fiscal i financera. Encara que hi volgués anar, ha explicat, no podria perquè "aquella hora estaré debatent sobre la gravació dels actius no productius".

El vicepresident ha narrat que hi ha alguns contactes amb Soraya Sáenz de Santamaría: "fa uns dies per telèfon vam parlar de coses genèriques i s'ha de concretar una data per quedar. També em va trucar per saber l'estat de salut de Joan Tardà, que l'han operat del maluc".

Sobre el resultat d'aquests possibles encontres, Junqueras ha estat clar: "totes les reunions que hem fet fins ara amb el govern espanyol han tingut un resultat de 0. L'expectativa que canviïn les coses és molt baixa."

Els viatges a Madrid

Junqueras ha volgut acabar amb els rumors: "les vegades que jo he anat a Madrid són totes públiques". La meva resposta a tot això és clara: independència i referèndum".

La viabilitat del referèndum

Tal com ja va avançar Marta Rovira, "l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica ens portarà a convocar el referèndum". Tanmateix, ha afegit: "l'objectiu és buscar el màxim suport possible cap al referèndum i per això hi haurà el Pacte pel referèndum. A la societat catalana el suport que rep és més que majoritari".

Sobre com convèncer a aquells que dubten sobre la viabilitat del referèndum, Junqueras ha advertit que "el resultat serà vinculant i això és la garantia màxima". Així doncs, sobre els comuns a Catalunya ha llençat un dard enverinat: "és curiós que les tesis d'Errejon s'aproximen a les nostres i les de Xavier Domènech al PP". Encara ha anat més enllà quan ha dit que "els Comuns hauran de decidir si donen suport a l'àmplia majoria del parlament o si s'acomoden a un model d'estat que posa traves."

La campanya del sí

Junqueras no ha volgut aclarir si es farà una campanya unitària a favor del sí: "la campanya a favor del sí estaran coordinades entre els partits sobiranistes i el govern ha de tenir una actitud neutral". També ha explicat que "ERC ha reservat un milió d'euros per la campanya a favor del 'SÍ' al Referèndum."

Sobre el tacticisme d'ERC