Ciudadanos treu bilis per la boca després que una escola de Cambrils reprodueixi la Guerra dels Segadors

Última actualització Dimecres, 21 de desembre de 2016 11:50 h

La consellera defensa que “la història és la que és” i que no es pretén incitar a l’odi

ACN Barcelona .- El diputat de C’s Carlos Carrizosa ha exhibit un vídeo de la recreació de la Guerra dels Segadors en una escola de Cambrils per part d’alumnes de primària i ha acusat el Departament d’Ensenyament d’incitar a l’odi i la violència per això. La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, li ha respost que la “història és la que és i s’ha d’explicar” i ha negat que es vulgui incitar a l’odi sinó que el que es pretén és conèixer la història “per no tornar a caure en guerra, massacres i violència”. El diputat ha rebutjat que es facin activitats a l’escola on s’ensenya als nens a “jugar a matar” i on “s’escenifica que els espanyols traeixen i massacren els catalans”. “A les nostres escoles ni s’ensenya a odiar, ni a matar ni a la guerra”, li ha tornat a respondre la consellera.

El diputat de C’s ha considerat que nens d’entre cinc i sis anys no són capaços de valorar els aspectes històrics d’aquest tipus de recreacions i ha reivindicat que l’escola catalana hauria d’estar compromesa amb la “cultura de pau i la no violència”. “Si aquestes obres no transmeten valors i tampoc principis d’història, llavors quin és el propòsit de fer jugar a la guerra, l’odi i a que els espanyols massacren els catalans?”, s’ha preguntat.

Ruiz li ha recriminat que exhibeixi imatges de menors i que faci servir una activitat “que dura un minut” i que forma part dels centenars d’activitats que es fan a les escoles catalanes, així com que el vídeo mostrat es remunta a fa dos anys, “treure-ho de context”. Ha lamentat que l’objectiu que persegueix C’s és fer la sentència que “l’escola catalana adoctrina” i per això li ha demanat més “respecte” cap a la tasca dels docents.





directe!cat Ha afegit que els centres elaboren unitats de programació a través de les quals es dóna a conèixer la història dels municipis. La consellera ha fet referència a un text d’una entitat de Reus que també porta a terme aquest tipus de recreacions i que assegura que això és comú arreu d’Europa i que en cap cas es busca fomentar l’odi entre pobles. “La història és la que és i s’ha d’explicar com és i no com voldríem que fos”, li ha respost Ruiz a Carrizosa.

