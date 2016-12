Puigdemont se'n riu del 'cunyadisme' de Ciutadans durant la sessió parlamentària

Última actualització Dimecres, 21 de desembre de 2016 12:45 h

El president es mofa de què C's es preocupi per la notícia falsa de "Perreo pel Sí" de la secció d'humor de la revista Time Out

El concepte de cunyadisme, utilitzat per referir-se a la tendència de certes persones per opinar sobre qualsevol tema amb la intenció de semblar el més llest de tots, cada vegada queda més encertat per a Ciutadans que, si des dels seus primers dies sempre ha fet ús de tòpics per a respondre a qüestions polítiques, fins i tot utilitza la seu parlamentària per fer referències a notícies de la secció d'humor com 'La discoteca fantasma: PxS - PerreoPelSí'.

Qui es podia creure una notícia de la secció d'humor una revista d'oci que comença el seu article dient "reggaeton independentista per atreure nous 'indepes'. Perquè si no puc 'perrear', no és la meva revolució"? Ciutadans, un fet que no ha passat desapercebut per al president Puigdemont que durant la sessió d'avui al Parlament de Catalunya ha fet mofa de la situació que es va donar la setmana passada, quan la diputada Sonia Serra va presentar dues preguntes sobre la campanya 'Perreo pel Sí', que al final va retirar, dient que "els problemes dels catalans són reals, el 'Perreo pel Sí' no, tot i que és el que preocupa Ciutadans".



El cunyadisme de la forma nacionalista espanyola va donar per bona la informació que apuntava que el projecte comptava amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i una dotació econòmica pròpia en els pressupostos de Junts pel Sí i la CUP. Els líders de l'oposició van donar per certa la informació que apuntava a l'edició de projectes com "Reggaeton per la independència", "L'autonomia que ens cal és la de Don Omar" o "Llibertat, amnistia i Papi Chulo cada dia".