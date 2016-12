El “regal de Nadal” del TC i el TSJC a Puigdemont i la resta del Govern

Última actualització Dimecres, 21 de desembre de 2016 13:15 h

Els dos tribunals adverteixen als consellers de les possibles responsabilitats penals de fer el referèndum

El Tribunal Constitucional ha advertit a Carles Puigdemont i la resta del govern de la Generalitat de les conseqüències de tirar endavant els plans pel referèndum. Ho ha fet mitjançant una notificació enviada a través del TSJC, on es diu que poden incórrer en responsabilitats penals si apliquen la resolució del ‘referèndum o referèndum’ del 6 d’octubre, que establia un plebiscit no més tard del setembre vinent. Diversos notificats s’han fet ressò de la carta que han rebut. També ho han fet diputats de Junts pel Sí, com Dolors Rovirola, que ha piulat a Twitter: “La felicitació de Nadal del TSJC als nostres consellers”.

TSJC: "Us adverteixo del vostre deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar la suspensió"



La comunicació del tribunal recorda que la setmana passada el TC va tombar la resolució aprovada pels dos grups parlamentaris independentistes i amenaça: “Us adverteixo del vostre deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada així com de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què podeu incórrer en cas d’incompliment del que ha ordenat aquell tribunal”, diu el missatge del TSJC en referència a l’Alt Tribunal.



