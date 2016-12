‘Le Monde’ fa escarni de l’últim “fiasco en infraestructures” espanyol

Jaume Barcelona Barcelona

22 de desembre de 2016, 13.34 h

MARCA ESPAÑA: SUMA Y SIGUE.... LA SUBNORMALITAT



- El rescat de les Radials de Madrid del burro del Aznar = 5.700 milions d'Euros. Fabulós.

- 50.000 milions d'Euros en AVEs a 'ninguna parte', excepte el de Barcelona-França. Per no haver-hi, ni està previst fer el de València a Barcelona. Vergonya PSOE!!! Vergonya PP!!! Quin fàstic feu!



I PER QUE NO US EN OBLIDEU:



MARCA ESPAÑA; UN PAÍS DE VERGONYA



- El deute monstruós de l’Estat que pasa de1 BILIÓ D’EUROS!!!!!! Viva España!!!

-... Llegir més