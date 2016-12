[Vídeo] Deplorables declaracions del ministre d'exteriors sobre els joves espanyols que han d'emigrar

Última actualització Dimecres, 21 de desembre de 2016 16:35 h

"No estem als anys 70, ara els joves

Alfonso María Dastis Quecedo, nou ministre d'Exteriors espanyol, encara està verd. Així ho ha demostrat en un duel dialèctic amb un diputat de Podemos avui al Congreso. Pablo Agustín li ha preguntat sobre si el ministeri té dades sobre les xifres exactes de joves que han abandonat Espanya aquests últims anys i quines polítiques farà el govern de Rajoy per evitar encara més una fugida de capital humà. La resposta ha exaltat a bona part de les grades.

Dastís Quecedo ha titllat la intervenció del diputat de Podemos com d'apolítica i demagògica: "vostè està mostrant una realitat dels anys 60 i 70". Així doncs, ha descrit als joves que se'n van a buscar-se un futur millor fora d'Espanya com "qui se'n va fora mostra una iniciativa, amplitud de mires i adaptabilitat i apertura a nous horitzons". Ha hagut de parar per les exclamacions de la grada. Però ha seguit: "marxar fora, enriqueix i obre la ment". Davant de la incredulitat de molts dels diputats, fins i tot de C's i PSOE, el ministre d'exteriors, entre entrebancs orals, ha acabat per sentenciar que "marxar suposa adaptar-se a un món millor".



