Ciudadanos s'oblida de Ronaldo i demana que Messi vagi a la presó per frau

Última actualització Dimecres, 21 de desembre de 2016 18:35 h

Garicano diu que l'estrella argentina estaria a la presó "si això fos Estats Units"

El responsable d'economia, indústria i coneixement de Ciutadans, Luis Garicano, considera que Leo Messi, l'estrella argentina del FC Barcelona, estaria a la presó "si Espanya fossin els Estats Units". Així ho ha dit l'ideòleg de la força taronja en una entrevista al diari nacionalista de Pedro J Ramírez, El Español, on s'ha oblidat de citar a Cristiano Ronaldo, qui està sent investigat per desviar 150 milions d'euros a paradisos fiscals.

Segons Garicano, a Espanya es viu una situació de frau "enorme i aquí no acaba ningú a la presó", per centrar-se en només una figura, Leo Messi, i etzibar que "Messi als Estats Units estaria ara mateix a la presó. A Espanya és pràcticament impossible acabar a la presó per delicte fiscal. Al final, hi ha sancions eficaces i efectives", un fet que considera "molt important perquè es compleixi la llei".