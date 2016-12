El govern espanyol manté l’imperialisme amenaçant bloquejar tot el Brexit per Gibraltar

Última actualització Dijous, 22 de desembre de 2016 05:00 h

Dastis va més enllà de Margallo i planteja un xantatge per forçar la cosobirania del penyal

Guifré Jordan @enGuifre – El nou ministre d’Exteriors espanyol no té cap intenció d’afluixar les ànsies imperialistes de José Manuel García Margallo pel que fa a Gibraltar. De fet, ben al contrari: Alfonso Dastis ha deixat clar aquest dimecres a la tarda a la comissió d’Exteriors del Congrés que qualsevol aspecte de la negociació entre la UE i els britànics pel Brexit que afecti el famós penyal “ha de ser objecte d’acord entre Espanya i el Regne Unit”, com si Madrid tingués algun tipus de sobirania respecte el territori. Unes intencions que, amb tota probabilitat, ni Londres ni els ‘llanitos’ estaran disposats a acceptar. Si és així, Dastis ja ha amenaçat que no descarta exercir el veto en l’acord final de la sortida dels britànics de la Unió Europa.

Dastis supera l'obsessió de Margallo, ja que vol interferir en com aplicar el Brexit a Gibraltar



Aquest és el punt en què el nou titular d’Exteriors supera Margallo, que insistia a deixar els gibraltarenys fora de les converses pel Brexit. Dastis està d’acord amb el seu predecessor en l’oferta de cosobirania de Gibraltar com a única alternativa perquè el territori es quedi dins la Unió Europea. En el més que probable cas que rebutgin la proposta espanyola, aposta perquè marxin de la Comunitat juntament amb els britànics.



El xantatge que planteja Dastis



No obstant, en aquest escenari, Margallo es volia desentendre, però el seu successor té tota la intenció d’interferir amb converses bilaterals sobre el Brexit aplicat a Gibraltar, com si el penyal fos d’alguna manera propietat d’Espanya. I, sinó, bloquejar-ho tot i condemnar els britànics a una sortida de la UE sense pacte amb Brussel·les, és a dir, en les pitjors condicions. De fet, l'exministre d'Exteriors britànic William Hague ja va advertir d'aquest possible xantatge fa gairebé dos mesos.



