Fins i tot Juan Rosell (CEOE) admet l’“estrèpit i desprestigi absolut de la #marcaEspaña”

22 de desembre de 2016, 09.09 h

#1



Aragoness, les teves plegaries d'ajuda per Ciudadanos, ja veus que no donen resultat........



Has pensat amb el angel Marcelo, que sembla que al Fdez. Diaz, l'ha anat molt be.



HI HAN ÀNGELS, QUE AJUDEN ALS DELINQÜENTS........