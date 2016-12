[Vídeo] Xoc dantesc entre Podemos i PSOE al mig del carrer en una manifestació

Última actualització Dijous, 22 de desembre de 2016 10:45 h

L'esquerra espanyola torna a demostrar estar trencada en la polèmica sobre la pobresa energètica

L’esquerra espanyola passa per un dels moments més baixos dels últims anys amb la reedició del govern Rajoy i deixant passar l’oportunitat de fer-se amb la Moncloa a canvi de pactar amb els sobiranistes catalans i bascos. Podemos i PSOE encara no ho han paït i s’assenyalen mútuament, i una de les proves de la tensió s’ha posat de manifest en una manifestació a Madrid. Dos càrrecs dels partits de Pablo Iglesias i de Susana Díaz s’han discutit a la marxa contra la pobresa energètica celebrada a la capital espanyola davant les càmeres.

PSOE: pel matí pactant amb PP, per la tarda a la manifestació amb Podemos



El responsable de Relacions amb la Societat Civil de Podemos, Rafael Mayoral, i el regidor del PSOE a l’Ajuntament de Madrid Antonio Miguel Carmona se les han tingut després que hores abans, els socialistes haguessin pactat al Congrés mesures sobre el mateix tema amb el PP. La nova política va quedar fora de les converses, tot i que al final es va incloure Ciudadanos, tot i que no va sortir a la foto.



"No teniu vergonya, veniu a provocar!"



En aquest context, Mayoral, pancarta en mà, ha deixat anar a Carmona: “No teniu vergonya, ara, aquest matí, pactant amb el PP, d’esquenes al parlament, veniu a provocar!”. Carmona i d’altres seguidors del PSOE li responen, i la polèmica continua perquè una membre de l’organització demana als socialistes, amb abundants banderoles i pancartes i just al costat dels podemites, que no estiguessin tan a prop de la capçalera de la marxa: “Tenim uns acords, per favor, aneu una mica cap enrere, portem dos mesos ‘currant’ en això, són els acords de totes les organitzacions i s’han de respectar”.



