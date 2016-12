El Periódico amaga els pactes de CSQP amb PP i C's per embrutar la imatge de Junts pel Sí

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

23 de desembre de 2016, 09.22 h





#9 Torna-hi!! . . .doncs jo també ho tornaré amb la resposta.



Pobret CASTELLANOpithecus, mico castellà amb PRETENSIONS de ser català:





Conec molt bé les teves tremendes limitacions intel.lectuals, que freguen l' OLIGOFRÈNIA MÉS ABSOLUTA , que no et permeten entendre l'error del teu nom, ni el raonament que vint vegades t'he dit en aquest mateix forum. Però ho tornaré a intentar, pobre disminuït psíquic.





L'existència d'una megàpolis com Barcelona NO SERIA SOSTENIBLE sense pesa... Llegir més