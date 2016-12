Carmena supera Colau i considera Catalunya independent en una publicació municipal

Última actualització Dijous, 22 de desembre de 2016 12:40 h

Hiperventilació a Ciudadanos per una guia nadalenca de l'Ajuntament de Madrid on es considera el Principat un estat com el Japó

32 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Manuela Carmena torna a passar la mà per la cara a Ada Colau, com a mínim en esperit revolucionari. L’Ajuntament de Madrid, encapçalat per l’exjutgessa, ha publicat un llibret on es fa menció de les tradicions nadalenques a diversos països del món, com ara el Japó, Corea del Sud... o Catalunya i Euskadi. El gest del govern d’Ahora Madrid, que dóna normalitat així a una realitat amb la qual Barcelona en Comú és més ambigu, ha causat rebombori a les files de Ciudadanos. Fins al punt que la seva portaveu, Begoña Villacís, ho ha mencionat al ple del consistori de manera hiperventilada.

La portaveu del govern de Madrid se'n fot a la cara de Ciudadanos



“[El llibret] parla del Nadal a molts països, miri, estan aquí: Tunísia, el Marroc, Tailàndia, Japó, Corea del Sud, Espanya... Catalunya. És això un país? El País Basc. És això un país? A mi em sembla que no”, ha dit Villacís, tot deixant-se en evidència sobretot en el cas del País Basc, que té la paraula fins i tot al nom. La regidora, però, ha anat més enllà: “Siguin vostès conscients dels missatges que estan enviant, a mi em sembla que igualar Japó amb Catalunya... Els torno a recomanar, llegeixin-se vostès la Constitució Espanyola”. La portaveu de l’executiu local, Rita Maestre, ha esclatat a riure mentre Villacís exposava el presumpte greuge i no li ha respost en la seva intervenció.



Notícies relacionades