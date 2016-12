CCOO només donarà suport al referèndum si és vinculant

Última actualització Dijous, 22 de desembre de 2016 14:45 h

Gallego descarta el suport a la convocatòria d'un nou 9-N sense ''efectes legals''

ACN Barcelona .- El secretari general de CCOO, Joan Carles Gallego, considera necessari assistir aquest divendres a la cimera convocada pel president Carles Puigdemont amb l'objectiu de construir un escenari d'ampli suport social que representi al 80% dels catalans que estan pel dret a decidir. Tot i això, Gallego adverteix que per trobar una solució al problema de Catalunya amb Espanya s'han de buscar solucions que no consolidin el conflicte sinó que ajudin a superar-lo. ''Ni la judicialització ni la unilateralitat'' de convocar un referèndum amb negociació o sense negociació són la solució al conflicte, ha reblat Gallego. El secretari general de CCOO ha advertit al Govern que el sindicat no donarà suport a un 9-N perquè aquest pas ''ja està fet'' i ara cal buscar un referèndum amb ''efectes legals''.

La cimera convocada pel president Carles Puigdemont indica en el punt quatre de l'ordre del dia la constitució d'un nou pacte per el referèndum, segons ha explicat Gallego. El líder sindical ha assegurat que cal esperar a conèixer realment que vol dir aquest punt i saber si es tracta ''d'una evolució'' del Pacte pel dret a decidir i avançar cap a la convocatòria d'un referèndum i en quines condicions, ha explicat.

Gallego ha posat sobre la taula les condicions del sindicat per aquest referèndum que ha de ser una iniciativa que tingui la ''voluntat'' de negociar amb l'Estat per arribar a un acord i per tant en aquest camí des d'una banda de la taula el que no es pot dir és que ''el faràs (el referèndum) encara que no sigui negociat''. ''No es pot dir que anem a negociar però faré el que em doni la gana. Això no és serio'', ha reblat.



El líder de CCOO ha recordat que l'escenari polític espanyol ha canviat i en aquest moments en el Congrés dels Diputats hi ha una composició política que pot facilitar la negociació del conflicte polític de Catalunya i en aquest camí caldrà buscar aliats a la resta de l'Estat per ''pressionar socialment'' al govern espanyol i als grups parlamentaris. Gallego ha recordat que aquestes últimes setmanes aquesta ''pluralitat'' política ha permès tombar lleis de l'anterior legislatura.



Per Gallego assistir a la cimera d'aquest divendres no genera dubtes perquè és una convocatòria a la que s'ha d'anar amb l'objectiu de construir un escenari polític que representi al 80% de la població catalana que està pel dret a decidir.



El dirigent sindical però ha posat algunes reserves a la forma de la convocatòria perquè sembla més una convocatòria feta per ''instrumentalitzar'' la posició política d'un Govern i de dos o tres partits que li donen suport més que la voluntat d'ampliar un consens social. Gallego ha advertit que el sindicat no acceptarà en cap cas aquest paper ''d'acompanyant'' d'una posició política concreta que vulgui ''privatitzar'' la reunió en funció dels seus interessos.



Aquest ampli consens ha de servir per trobar una posició políticament i socialment àmplia per defensar una solució política a un conflicte que és polític. En aquesta via, no són vàlides les opcions que opten per ''la judicialització i la unilateralitat''.



''Si volem donar un salt endavant i superar el conflicte, necessàriament hem de forçar una negociació que permeti un acord i això vol dir que haurem de trobar interlocutors vàlids que ajudin a forçar aquesta situació perquè el govern de l'Estat està en una posició tancada'', ha reflexionat.



Una convocatòria poc oportuna per coincidir amb els pressupostos



Gallego també ha advertit que la data de convocatòria per aquesta reunió no ha estat la més oportuna perquè coincideix amb la negociació dels pressupostos i ha assegurat que el sindicat no deixarà passar aquesta oportunitat per ''exigir'' un pressupost més social que tingui en compte, per exemple, la renda garantida de ciutadania.



El sindicat no es troba sol amb aquesta posició ha assenyalat que sent que aquesta posició està ''compartida'' per un ampli ventall d'organitzacions socials i ha descartat donar suport a una cimera que se situï ''única i exclusivament'' en l'esfera del debat polític per garantir unes majories de govern.



En relació amb la possibilitat d'una convocatòria d'un referèndum sense garanties jurídiques no efectes legals, similar a la convocatòria del 9-N, Gallego ha advertit que el sindicat en aquests moment ''no està per fer un nou 9-N'' perquè no aportaria res a la solució del conflicte. Si es convoca un referèndum ''s'haurà de veure si té les garanties jurídiques i els efectes legals i si es convoca abans de la negociació o després d'una negociació per acordar un referèndum''.