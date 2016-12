La fundació Francisco Franco ofereix cobertura legal als pobles que no vulguin retirar simbologia falangista

Última actualització Dijous, 22 de desembre de 2016 18:40 h

Segons explica la Cadena SER, es tracta d'una assistència legal "de baix cost". Aquesta organització ha remès cartes a cada un dels alcaldes dels pobles que han estat demandats a tot Espanya per mantenir aquesta simbologia il·legal. En total es tracta de 335 localitats.

La missiva assenyala que el seu suport perquè les demandes contra aquests municipis pretenen "que guanyin la guerra els que van perdre fa 80 anys sense importar la veritat, la història o el dany que pot provocar en la democràcia aquest falsejament de la història".

Tanmateix, carreguen contra la llei que titllen d'errònia, ja que "esborra, mitjançant una llei, als que els van derrotar en la guerra i en la pau, en la justícia i en progrés. Com si, des de la Guerra Civil al postmodernisme actual, no hagués passat res. Com si no hi hagués hagut una era de Franco que va transformar Espanya i al seu poble com no s'havia conegut en la seva història".