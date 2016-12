Espadaler escenifica la ràbia i la frustració dels democristians per l'ostracisme d'Unió

Jordi Comasobirana Reus Reus

23 de desembre de 2016, 17.51 h

Quin pocapena! Només hi vol ser per putiramonejar i per intentar fer descarrilar el procés des de dins "sin que se note el cuidado". Per què no l'introdueixen dins un coet i el llancen cap amunt en direcció Mart, a veure si ens el traiem de sobre d'una vegada?