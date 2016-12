Nou intent de privatització dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona

Última actualització Divendres, 23 de desembre de 2016 05:00 h

La CUP Capgirem Barcelona exigeix que s’aturi la licitació de l’Àrea de Drets Civils, dirigida per Jaume Asens

La CUP Capgirem Barcelona ha denunciat avui que l'Ajuntament de Barcelona pretén privatitzar el "servei d'atenció i assessorament de l'oficina per a la no discriminació (OND)" per un import de 204.600 euros i una durada de 2 anys. Els anticapitalistes creuen que "amb aquesta licitació es privatitza aquest servei d'atenció i assessorament a persones que han patit situacions de discriminació i que acudeixen a l'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona".

L'ajuntament va publicar fa tot just dos dies l'anunci de licitació "servei d'atenció i assessorament de l'oficina per a la no discriminació (OND)" i, aquest fet, per la CUP Capgirem Barcelona es tracta d'una "externalització, és a dir, una privatització en la forma de prestar el servei".

Els cupaires creuen que "va en contra del què ha defensat en tot moment Barcelona en Comú". Així doncs, opinen que "és preocupant que mentre el govern fa grans discursos sobre remunicipalitzacions, per la porta del darrere privatitza serveis especialment sensibles com aquest".

L'esquerra independentista exigeix, per tant, que "el govern de BEC i el PSC i, en particular, al Quart Tinent d'Alcalde Jaume Asens, responsable d'aquesta àrea, que desisteixin immediatament de la licitació i reconsiderin la decisió d'externalitzar el servei d'atenció i assessorament".

No és la primera vegada