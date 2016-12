Montoro evidencia la seva tirania contra Catalunya al Consell de Política Fiscal i Financera

Última actualització Divendres, 23 de desembre de 2016 08:45 h

Pere Aragonès demana objectius de dèficit diferenciats i el ministre ho rebutja per "sentit pràctic"

8 ( 6 vots ) Carregant Carregant



El secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pogut copsar de primera mà la tirania, vehemència i fatxenderia del ministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro. El popular ha respost amb 'no' rotund les reivindicacions de Catalunya aquest dijous al Consell de Política Fiscal i Financera. El republicà ha demanat l'establiment d'objectius de dèficit diferenciats per a cada territori, en sintonia al que defensa l'últim informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) i tal com fa la Unió Europea respecte als seus estats membres.

L'excusa barata del ministre

Un 'no' rotund. Aquesta és la resposta part del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, a les aspiracions catalanes. Ha defensat un objectiu "igual per a totes" les comunitats per "sentit pràctic". Aragonès i el ministre han parlat de la qüestió després del Consell de Política Fiscal i Financera on s'han aprovat els objectius de dèficit del 0,6%, 0,3% i 0% per als exercicis 2017, 2018 i 2019 respectivament, iguals per a totes les autonomies.

Segons Aragonès, el sistema homogeni és "ineficient" i genera "un major dèficit", mentre que la petició de la Generalitat perquè s'estableixin objectius diferents per a cada territori "coincideix amb el criteri de l'AIReF i amb els criteris que està seguint la Unió Europea respecte als diferents Estats".

Els PPCC units contra l'Estat





directe!cat La petició catalana ha comptat amb el suport i adhesió dels representants de les Balears i el País Valencià, que s'hi han adherit. Un exemple de la sintonia que fia temps que no vivien el conjunt del territori dels Països Catalans que l'Estat s'ha encarregat ràpidament de dilapidar.

Notícies relacionades