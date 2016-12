MarcaEspaña: Multa milionària dels Estats Units a un banc espanyol

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

. . . . . . . . MÉS MARCA ESPANYA :







Josemari Graznar, perdó, Asnar, perdá, Aznar, està pensant si li convé fer un nou partit que ocuparia l'espai polític . . . A LA DRETA DEL PP !! !! !! !!







"No és possible" em dirue els incrèduls "a la dreta del PP ja no hi queda res, res no pot estar més a la dreta que el PP " direu







Però és que es tracta de TREURE del PP aquells franquistes de Fuerza Nueva, de la Guardia de Franco, de Guerrilleros de Cristo Rey, i els seus ADOCTRINAT... Llegir més