L'Ajuntament de Barcelona es queda sense pressupostos i haurà d'esperar a la qüestió de confiança

Ada Colau s'ha endut l'última pantoflada política de l'any, l'ajuntament de la capital catalana s'ha quedat sense pressupostos. Un fracàs molt sonor després de quedar-se, també, sense aprovar el Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 ni les ordenances fiscals. Un any horribilis per a la líder de Barcelona en Comú que sembla invertir més esforços en l'edició d'un nou partit polític per presidir la Generalitat que no pas de resoldre tots els problemes que va anunciar durant la campanya electoral.

Durant la seva intervenció, després que l'alcaldessa critiqués que l'esquerra barcelonina no li donava suport, Alfred Bosch no ha pogut amagar la seva indignació amb les paraules de Colau que, si ja durant els últims mesos no ha tingut una actitud dialogant que facilités cap acord, avui ha culpat directament a ERC i la CUP de la situació de col·lapse a l'ajuntament: "senyora Colau, vostè diu que no entén el que està passant, si vol, li dono un parell de pistes, la primera és que van perdre el nord quan no va fer el possible per tal de donar suport als pressupostos més socials de la història de Catalunya, i segon, quan va pactar i després van perdre l'esquerra quan van pactar amb els qui vostès, no nosaltres, vostès, van pactar amb els qui anomenaven la màfia de Barcelona". El líder republicà ha tancat amb una sentència: "pensin amb la ciutat, no en clau de crear un nou partit polític. Ja veurà com se'n sortiran millor"

Votem en contra dels pressupostos d'@AdaColau per no complir i no defensar BCN a tot arreu. Penseu més en la ciutat #pleBCN pic.twitter.com/mJZNFvPdmd — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 23 de desembre de 2016

