Espanya marca la data clau que serà l'inici de la culminació del procés

24 de desembre de 2016, 20.33 h

Tens tota la raó, les lleis les fa el poble per mitjançà el parlament i les lleis son per defendre el poble, no per anar contra ell. Els jutges i govern son instruments posats per el poble perquè el defensi i no pas per anar en contra, tal com està passant aquí a Espanya, doncs és el mon al revés.



Una cosa tant elemental i clara de comprendre, no se el perquè hi ha gent tant catalana com no, que es compliqui la vida i que se estranyi de que es demani a que es compleixi aquesta realita... Llegir més