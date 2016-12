La clau per despertar consciències sobre el procés a nivell internacional

Última actualització Diumenge, 25 de desembre de 2016 05:00 h

El món, impactat pel cas Carme Forcadell al TSJC, mostra la via per a crear complicitats

Guifré Jordan @enGuifre – La voluntat dels principals responsables de la internacionalització del procés continua sent la d’esgarrapar mostres de complicitat discretes de la resta del món com a mínim per tirar endavant el referèndum. Les estratègies són moltes: l’impacte de les manifestacions, destacar el suport massiu a votar, ressaltar els greuges de l’Estat i l’actitud bel·ligerant del govern Rajoy vers el procés... Tot apunta, però, que la clau per despertar consciències a nivell internacional passa i passarà per un altre argument: la judicialització in crescendo del pols Catalunya-Espanya.

La judicialització del procés, l'eina per a buscar complicitats en la comunitat internacional



“Catalunya ha d’aprofitar els 400 processos judicials oberts, perquè això es veurà com una prova de la manca de l’ús del sistema tradicional per afrontar un procés polític. S’han de posar de manifest les violacions espanyoles en matèria de drets humans”. Són les paraules que fa uns dies l’experta en dret internacional Ana Stanič deia en una entrevista adirecte!cat. I és que la declaració al TSJC de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha estat la gota que ha fet vessar el vas perquè diversos mitjans de comunicació d’arreu del món parlin de la judicialització del procés.



El cas Forcadell, als principals diaris del planeta



Després de dos mesos de relativa tranquil·litat en el ressò del clam sobiranista català a nivell internacional, la visita de l’expresidenta de l’ANC ha tornat a disparar la qüestió cap a diverses capçaleres del planeta. Les principals agències de notícies, com ara Reuters o Associated Press van parlar-ne, cosa que va contribuir perquè diaris com The New York Times o Washington Post recollissin la declaració al TSJC. El diari italià La Stampa o bé La Tribune també van fer eco dels fets de divendres, 16 de desembre.



Preocupació del món polític europeu per l'atac a la presidenta del Parlament



El rebombori que va provocar la declaració de Forcadell, però, va anar més enllà. Quinze diputats del parlament suís van demanar al govern federal que expressés la seva preocupació a l’Estat espanyol pel procés contra la presidenta del Parlament el mateix dia que va anar al TSJC. A més, diversos polítics europeus també han condemnat aquests últims dies la gravetat de la situació, com ara el president del govern de Còrsega, un exministre eslovè, els presidents dels parlaments de Gal·les i Flandes i diversos diputats de cambres de representants estatals.



