(Vídeo) Campofrío per la independència

L'empresa d'alimentació acaba amb la teoria de la fractura social a Catalunya en la seva campanya de Nadal

Des que l'any 2012 el procés d'independència va encetar el seu camí amb la gran manifestació convocada per l'Assembla Nacional Catalana fins avui, l'unionisme ha concentrat tots els seus esforços per vendre que el procés està generant una fractura en la societat catalana on les veus discrepants i la crispació arribava a les famílies. Un discurs que durant les festes de Nadal fou promogut per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmant que "des del coneixement de qui viu a Barcelona" ha vist durant les festes que Catalunya és un poble "dividit, fracturat socialment i familiarment".

El discurs de la fractura social, pronunciat per veus tan diverses com Susana Díaz, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, ministres del Gobierno i representants de l'unionisme mediàtic a La Sexta, Telecinco, Antena 3, Cuatro i capçaleres de diaris, ha rebut un fort revés en aquesta campanya de les festes de Nadal a través d'una empresa que en cap moment ha donat cap simptoma d'interès: Campofrío. La multinacional d'alimentació, amb seu central a Alcobendas, Madrid, s'ha destapat amb un anunci festiu titulat 'Hijos del entendimiento' on exposa que les persones d'aquest país amb ideologies diferents estan condemnades a l'acord. L'espot, de quatre minuts, posa el cas d'un matrimoni format per la dona unionista i el marit independentista que han fet una família sense que les diferències ideològiques hagin trencat la seva convivència. De fet, la dona diu que "Espanya és Espanya en tota la seva unitat" i que fins i tot li costa "entendre com hi ha gent que té un altre sentiment".



L'anunci arriba en un moment molt crític per a l'unionisme que, a poc a poc, va veient com la seva estratègia de desgast contra l'independentisme no només no té efecte sinó que, a més, se'ls hi gira en contra. L'anunci de Campofrío trenca el discurs de la crispació i la fractura a Catalunya i instal·la el missatge que una independència catalana no serà, ni ha de ser, motiu de confrontació.